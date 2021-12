L’agente D’Amico non crede ad Insigne al Toronto: “E’ un depistaggio dell’agente”

Nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Andrea D’Amico, agente ed operatore di mercato che portò Giovinco proprio a Toronto: “Insigne-Toronto? A me sembra un depistaggio del suo agente. E’ nel suo interesse creare delle alternative nei confronti della trattativa con il Napoli. Io non ci credo, mi sembra un’ipotesi lontana dalla realtà. Oggi come oggi un po’ tutti siamo vittime delle fake news, per cui basta poco e tutti credono ad una notizia”