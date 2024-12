L’agente Durante: “Conte? Se fossi un suo dirigente litigheremmo tutti i giorni”

vedi letture

L'agente Fifa Sabatino Durante è intervenuto a Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport Live’

L'agente Fifa Sabatino Durante è intervenuto a Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport Live’: “Neres è un giocatore che non scopriamo oggi, è un ottimo esterno d'attacco che può insidiare Kvara nelle scelte. In Brasile hanno stima di lui, ma è mancato spesso nella continuità di rendimento. Conte ha chiesto tre innesti a gennaio... Beh, lo conosciamo tutti: nel bene e nel male, è un rompiscatole. Se fossi un suo dirigente litigheremmo tutti i giorni. Conte può anche chiedere i giocatori, ma nel segreto delle stanze. L'ha fatto anche alla Juve, con quella storia di andare al ristorante con cento euro: sbaglia, e qualcuno deve dirglielo. Non puoi chiedere acquisti coram populo, sennò la dirigenza ti viene dietro quando non ottieni risultati.

La società l'ha accontentato, in estate: se non al 100%, almeno al 90. Anch'io vorrei uscire tutte le sere con Naomi Campbell di 20 anni, ma ora ne ha qualcuno in più... Certo, un difensore dovrà essere acquistato. Conte vuole vincere a tutti i costi e più si ha e meglio è, ma certe cose non vanno dette in pubblico. Se vince, vince lui; se perde, perde la società: questo è stato sempre uno dei suoi difetti, un giochino nel quale non casca più nessuno. Ha grande carattere ed è un grandissimo allenatore, ma ha dei difetti e questo, in particolare, non ho mai potuto sopportarlo. Ha iniziato ad Arezzo perché De Canio lo consigliò al presidente, ma alla prima conferenza stampa massacrò lo staff medico dell'Arezzo, ma gli dissi che non era come alla Juventus.... si doveva adattare”.