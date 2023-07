L'agente Galli: “Andrebbero fatti i complimenti a presidenti come De Laurentiis”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe Galli, agente Fifa.



Quale potrà essere il futuro di Lozano?

“Dovreste chiederlo al suo agente. Penso che sia un giocatore del Napoli su cui il presidente è stato molto chiaro. Sirene arabe? Ne sarà contento De Laurentiis, potrà incassare come fatto da Lotito”.

Si aspettava la scelta di Meluso?

“Sono contento per lui, è un amico. Ha fatto tanta gavetta, ed ha fatto bene ovunque sia andato. Si troverà bene al Napoli, Mauro ha lo spirito di squadra e confrontarsi con un team rodato fa parte delle sue prerogative. Con de Laurentiis si creerà un bel binomio”.

Se il calciomercato finisse oggi, quale sarebbe la squadra italiana che si è rinforzata maggiormente?

“Il calciomercato è appena iniziato, chiuderlo già… Ai nastri di partenza ci saranno sempre le solite squadre maggiormente competitive. Inoltre, il bello del calcio è che non sempre due più due fa quattro. Ho visto, nella mia carriera, imprenditori che con le proprie aziende hanno sempre fatto benissimo ed invece fallire una volta entrati nel calcio. Per questo andrebbero fatti i complimenti a presidenti come Lotito e de Laurentiis, e mi riterrei felice se le squadre italiane, ad oggi, guardassero con attenzione i propri bilanci”.