L'agente Galli: "Kvaratskhelia guadagna poco, forse tra un anno si possono rivedere cifre"

Beppe Galli, agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Meret? Fortunatamente il Napoli alla fine ha capito che il portiere bravo ce lo aveva in casa, per il quale aveva pagato tanti saldi all'Udinese nel 2018. Credo che meriti il rinnovo e che la sua storia a Napoli possa essere ancora lunga.

Prolungare l'accordo con Kvaratskhelia? Giuntoli è bravissimo e già sa quello che deve fare, anche se nel nostro mondo non c'è una regola, nel calcio non esiste la prassi: quello che pensiamo oggi di un calciatore è già sbagliato domani. Il georgiano ha un contratto quinquennale a cifre basse, per cui tra un anno credo sia il caso di ritoccarlo allungandolo di un anno. Giuntoli è un ragazzo intelligente e sicuramente a fine anno gli rinnoverà il contratto. Che Kim già abbia tanti estimatori in Premier non mi sorprende. E' un giocatore forte e il Napoli è stato più veloce di altri club ad acquisirlo. I meriti vanno a Giuntoli e ai suoi collaboratori".