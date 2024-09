L'agente Martorelli: "Fonseca come Garcia al Napoli"

“Il Milan? I primi risultati non sono stati postivi. Anzi, sono stati all’insegna di poco equilibrio. Mi auguro per Fonseca che possa arrivare il momento di avere le idee chiare su chi puntare. E che la storia di Theo Hernandez e Leao non si ripresenti”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’agente Giocondo Martorelli ha analizzato il momento dei rossoneri.

Le premesse in casa Milan non sono state entusiasmanti. E così i fantasmi di un esonero non sembrano cosi irreali. “Mi sembra - spiega Martorelli - di rivedere quello che è successo con Garcia a Napoli. Poi saranno i risultati a dare il verdetto”.