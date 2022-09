L’agente Piccioli: “Oscar del mercato al Napoli! Kvaratskhelia è stato un colpo incredibile”

Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Marco Piccioli, agente tra gli altri del nuovo rinforzo del Fenerbahce, Joao Pedro.

TuttoNapoli.net

“È stato un mercato molto tranquillo. Nessuno ha fatto pazzie particolari, ma acquisti mirati”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Marco Piccioli, agente tra gli altri del nuovo rinforzo del Fenerbahce, Joao Pedro.

A chi assegna l’oscar del mercato?

“Al Napoli. Sono andati via calciatori importanti ma il club li ha rimpiazzati con altri importanti. Direi gli azzurri in primis. Kvaratskhelia è stato un colpo incredibile, Giuntoli ha preso un calciatore meraviglioso. Ma non solo il georgiano: tra i colpi citerei anche Kim”.