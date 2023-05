L’agente Torchia su Giuntoli alla Juve: "Si inserirà bene, ma non stravolgerà tutto subito"

L’agente Davide Torchia nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com ha parlato dal possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

L’agente Davide Torchia nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com ha parlato dal possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus: “La valutazione di Giuntoli, a parte il campionato di quest’anno in cui ha vinto comunque lo Scudetto perdendo 4-5 giocatori importanti e rimpiazzandoli con giocatori che hanno meno storia, va fatta partendo dall’inizio. Lui viene dalla Serie D, ha fatto la scalata fino in Serie A con il Carpi che non è proprio come farla in altre piazza. È un ds di primo livello che arriva, se si concretizzerà la trattativa, in una Juventus che ha la sua struttura e dove rimane Cherubini seppur con altri ruoli. Verrà incorporato bene e gli verrà chiesto di dare un occhio al bilancio e alla riduzione dei costi anche se in un club come la Juventus non è semplice perché quando vai a comprare un determinato giocatore ti costa di più. E lo stesso accadrà anche al Napoli quest’anno avendo vinto il campionato. Certo non possiamo pensare che stravolga tutto subito visto che il lavoro di un direttore sportivo inizia con molti mesi d’anticipo rispetto all’estate, deve confrontarsi con società e allenatore e servirà tempo”.

La prima mossa potrebbe essere la conferma di Allegri?

“Per me la sua permanenza è certa a meno che lui non voglia cambiare perché ha un’offerta irrinunciabile. Non mi pare ci possa essere un divorzio in vista per come è stato investito da una proprietà che non cambia idea per come sono andati 2-3 mesi. E poi c’è da considerare che parliamo di un’azienda molto grande e complessa, non facile da gestire, e per questo inserire due tasselli nuovi come direttore sportivo e allenatore è più complicato che altrove. Non credo si vada in questa direzione”.