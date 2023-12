L’allegriano Sabatini: “La Juve gioca un buon calcio, non fidatevi dei santoni!”

Il giornalista Sandro Sabatini dopo Juve-Napoli ha commentato attraverso i suoi canali social il gioco di Allegri

Il giornalista Sandro Sabatini dopo Juve-Napoli ha commentato attraverso i suoi canali social il gioco di Allegri e dunque la prova nel complesso dei bianconeri: "La Juventus gioca un buon calcio, non è soltanto risultato. Non è solo corto muso. Io vedo una squadra che propone un buonissimo calcio, all'altezza della posizione in classifica che occupa. C'è anche qualcosa di più: vedo grinta e un gruppo nettamente migliore. Magari si chiama anche gioco, sono il primo a dirlo, a vedere le partite con occhi diversi".