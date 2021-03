L'analisi di Bellinazzo: "Ecco di quanto bisogna tagliare gli ingaggi senza Champions"

Nel corso di 'Radio Goal', Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Difficile quantificare il danno economico della Juventus dall’uscita della Champions, rispetto a quello del bilancio preventivato per una qualificazione ai quarti ballano 35/40 milioni. Il progetto della Juve già si è dovuto ridimensionare in questi mesi per via del Covid.

Flop Ronaldo? L’operazione Ronaldo per ora è un’operazione fortemente in perdita, ma anche qui incide tanto la pandemia. Nel primo anno di CR7 la Juve aveva avuto ricavi, senza il Covid alla fine dei 4 anni l’operazione non sarebbe stata inutile ma ci sarebbe stato quasi un pareggio. La Juve però si sarebbe aspettata altri numeri che non sono arrivati anche per i mancati risultati del campo.

Maggiori introiti per i top club europei? La Super Champions, che dovrebbe essere varata dall’UEFA a fine marzo, con tanti top match potrebbero essere maggiori introiti. La Champions attualmente ricava introiti tra i 2 e 3 miliardi di euro, il campionato americano del NFL ricava 8 miliardi di dollari all’anno. In questa differenza per Agnelli e gli altri dei top club c’è il margine per recuperare altri introiti.

Quanto perde il Napoli senza la Champions? Il Napoli ha necessità ogni anno di andare in Champions o di fare plusvlanze per non andare in rosso. Senza Champions il club azzurro ha bisogno di un taglio di ingaggi del 30/35% circa, questo significa privarsi di alcuni dei migliori giocatori. Lozano per l’età, il costo del cartellino e dell’ingaggio, rientra nei nomi da non cedere.

Diritti tv per Serie A? Il paese ha fatto dei passi avanti dal punto di vista tecnologico, se si passerà allo streaming bisogna attrezzarsi, non dovrà essere un azzardo. Questa è la preoccupazione dei club.

Come può il Napoli aumentare il fatturato? Non si può prescindere dall’avere uno stadio di qualità e di proprietà, sperando che si possa presto a tornare alla normalità col pubblico negli stadi”.