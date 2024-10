L’aneddoto di Causio: “Quando Agnelli prese Conte alla Juve mi chiamò e disse una cosa…”

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte da ragazzo? Sembrava un veterano nonostante fosse molto giovane, era oltre gli altri. Però ti racconto un aneddoto. Quando presero Conte alla Juventus, lo prese Sergio Brio, mi chiamò l’Avvocato Agnelli e mi disse ‘Oh, abbiamo preso un altro leccese e spero sia bravo come lei’. Io gli dissi che non si sarebbe sbagliato e poi Conte fece una grandissima carriera alla Juventus. Politano? Io facevo di più di lui (scherza ndr.). Però è un sottovalutato, crea superiorità numerica e copre in difesa. Con Conte si deve sacrificare”.