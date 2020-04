L'annuncio di De Luca: "Pronto piano economico da 500mln per la Campania"

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato su Facebook annunciando un contributo economico per la Campania: "Abbiamo preparato un piano economico nel campo delle politiche sociali e di sostegno alle attività economiche professionali. Lo presenteremo domani mattina, avrà risorse finanziare per almeno 500 milioni di euro".

500 MILIONI PER LA CAMPANIA - "Aiuteremo le fasce deboli, ci saranno interventi di aiuto dove ci sono insediamenti di immigrati come Castel Volturno, interventi a tutela delle donne e un programma di sostegno al turismo, alle aziende che hanno subito perdite pesanti, poi sostegno ai professionisti, un ampliamento di interventi per la casa e il sostegno ai fitti, contributi alloggiati, misure per il credito agevolato alle imprese a tasso zero. Insomma una manovra imponente rispetto alla quale cercheremo di evitare sovrapposizioni con altre istituzioni".