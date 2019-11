L'appello di Vinicio: "Dimenticate i conflitti e guardate avanti, serve una squadra combattiva!"

Nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'ex giocatore ed allenatore del Napoli, Luis Vinicio, per parlare della situazione in casa azzurra: “La rottura tra società e calciatori deve essere risolta perché c’è un futuro a cui pensare. Non so cosa sia successo dall’interno, ma nell’interesse di tutti bisogna mettere il passato alle spalle e guardare avanti: i tifosi hanno bisogno di una squadra nuovamente combattiva in campo. Il Napoli ha bisogno di tranquillità. Ancelotti doveva prendere una posizione perché un allenatore deve sapere cosa accade nello spogliatoio e le intenzioni della squadra”.