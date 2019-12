L'attacco di Julio Cruz: "In Italia con la Juve non si poteva vincere con Calciopoli"

L'ex attaccante di Inter e Bologna Julio Cruz, in una lunga intervista concessa a Infobae, ha ricordato i fatti di Calciopoli: "Da lì in poi l’Inter ha iniziato a vincere titoli. Prima non poteva perché perdeva partite incredibili. Alcune mi sono sembrate strane, con gli arbitri che intervenivano così tanto. Mi facevano fallo da rigore e mi dicevano che avevo simulato". Cruz ricorda alcuni episodi di quando vestiva la maglia del Bologna: "Ci fu una partita contro la Juventus. Stavamo vincendo 2-0, gestendo con tranquillità, alla fine abbiamo pareggiato 2-2. Fu un finale pazzesco, 7 minuti di recupero, ogni contatto con gli avversari era un fallo per loro. Uno poteva pensare che potesse capitare, ma poi tutto venne alla luce".