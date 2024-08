L'attore Esposito: "Mi sono preoccupato più dopo il pari col Modena che dopo questo ko"

vedi letture

Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello” è intervenuto l’attore Salvatore Esposito. Di seguito le sue parole: "Rispetto alla partita di ieri ci tengo a fare una riflessione: mi sono preoccupato molto di più dopo il pareggio in casa contro il Modena. Abbiamo sottovalutato quella partita perché abbiamo vinto ai rigori, ma se fosse andata male? Sarebbe successa la stessa tragedia, se non peggio. Conte, secondo me, si è reso conto del fatto di aver sopravvalutato il valore della rosa e di non avere i calciatori adatti al suo stile di gioco ed idea di calcio. Le fatiche del mercato, però, stanno portando tanti ritardi. Io faccio solo una domanda: Simeone, Raspadori, Cheddira, Mazzocchi, Juan Jesus, Ngonge, Gaetano in quali squadre giocherebbero titolari in Serie A? Questo ci fa capire perché i dati OPTA mettono il Napoli all’ottavo posto in questo campionato.

Io sorrido a determinati commenti che mi arrivano sui social, perché spesso sono risposte senza argomentazioni. Io sono un grandissimo tifoso del Napoli e mi auspico che si possa fare una buona stagione. Sono convinto che questo Napoli abbia bisogno di 5-6 innesti di grandissima qualità. Non puoi giocare con un 3-4-2-1 senza avere due centrocampisti centrali che abbiano abilità nel tiro da fuori, due esterni di centrocampo che abbiano abilità nel cross o nel tiro in porta o un centravanti che non riesca a trattenere un pallone. La coperta è corta. Per me il problema è mentale, di mercato e anche fisico, perché ho trovato un Verona che correva il doppio rispetto al Napoli.

La squadra di ieri con Juan Jesus e Simeone in campo non meritava di perdere 3-0 a Verona, ma nemmeno di stracciare il campionato".