L'attore Esposito su Spinazzola: "Per giocatori come lui Conte si farebbe incatenare“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’attore e scrittore Salvatore Esposito: “Mi piacciono molto le parole di De Bruyne per Hojlund, ha fatto un bel paragone e ha detto che ha dei grandissimi margini di crescita. Il danese si trova in una squadra con dei compagni di squadra molto forti che possono esaltarne le qualità.

Stiamo secondo me sottovalutando il grande lavoro che sta facendo Conte. Ci sono molti cambiamenti rispetto alla squadra che ha vinto lo scudetto lo scorso anno. Il Napoli ha grandi margini di crescita, si tratta di trovare una quadra a centrocampo e soprattutto sostituire bene Lobotka. Spinazzola può fare ottime cose anche con la nazionale italiana. Per me lui ad oggi non ha nulla da invidiare a nessuno. Riesce a esprimersi in maniera eccelsa in tutte e due le fasi. So per certo che Conte per giocatori come lui si farebbe incatenare. Perché sudano la maglia e contano nello spogliatoio”.