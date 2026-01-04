L'auspicio di Alvino: "Anno nuovo come il vecchio: firmerei per un altro 2025"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino, nel suo editoriale 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia, ha parlato del nuovo anno che aspetta il Napoli il quale si lascia alle spalle u 2025 pieno di successi: "Anno nuovo come il vecchio. Di solito si usa dire: 'Anno nuovo, vita nuova'... no, non vale per i tifosi del Napoli anche perché l'anno 2025 si è appena concluso nel migliore dei modi. Uno Scudetto a maggio, una Supercoppa a dicembre.

Quindi cambiamo un po' il detto calcisticamente parlando e diciamo: 'Anno nuovo 2026 come il vecchio 2025'. Non so voi ma io metterei la firma per un 2026, l'anno del centenario, con un altro Scudetto e con un'altra Supercoppa. Ci auguriamo le migliori fortune per il nostro amatissimo Napoli, perché le fortune del Napoli in effetti sono le nostre fortune, perché noi siamo tifosi identitari. Per chi non è napoletano, voglio ricordare che il Napoli si tifa perché è uno stato d'animo, vuol dire che tutti quelli che non avendo natali napoletani abbracciando questa fede abbracciano la napoletanità e vivono questo straordinario stato d'animo".