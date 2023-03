L'avvocato Matera a Tuttosport sul -15: "Ci sarà l'annullamento senza rinvio"

Perciò secondo l'ex vice Procuratore generale del Coni non ci sono margini per una conferma della sentenza

Pierluigi Matera, professore e avvocato che ha scritto il Codice della Giustizia Sportiva, ha tentato di prevedere per Tuttosport la decisione finale del Collegio di Garanzia del Coni in merito alla sentenza Juve: "Il mio parere è che sul diritto abbiano finito per prevalere la portata suggestiva e la forza evocativa della vicenda giudiziaria penale". Fanno discutere le intercettazioni utilizzate come materiale probatorio: "La portata suggestiva è contenuta negli stralci di intercettazioni utilizzate. La prima riguarda lo scambio Pjanic-Arthur, che potremmo definire l’operazione “fantasma” dato che non rientra tra le 15 contestate", eppure Matera spiega che la CFA la cita ben otto volte. L'altra invece riguarda la fattura corretta a mano del Marsiglia, "che compare nella decisione della CFA e che invece non era presente nel deferimento della Procura".