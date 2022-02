L’economista Giudice: “Il Napoli vale più dell'Atalanta, qualche offerta ad ADL possibile"

Alessandro Giudice, economista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show': "C'è interesse degli investitori americani nel calcio italiano. Loro hanno una visione dell'investimento sportivo diversa rispetto a noi, cioè meno orientata al rischio e più orientata alle certezze. L'investimento nello sport in America è a basso rischio, con ricavi prevedibilissimi, fatturati che puoi prevedere. In Europa, invece, hai il rischio differente, per cui se un anno vai in Champions hai degli incassi, l'anno dopo no e non li hai. Poi puoi perdere i diritti televisivi come accaduto al Parma, ma è solo un esempio delle tante variabili. Il problema del calcio europeo, in particolare di quello italiano, è che per accedere a questi soldi, alla Champions League, è necessario investire per acquistare calciatori, che poi non sempre confermano le attese.

Perché un'operazione del genere non la fa il Napoli? Va chiesto a De Laurentiis, anche se bisogna vedere se non è arrivata alcun'offerta. Possibile che una società del genere abbia ricevuto almeno una chiamata. Il Napoli non vale oggi 1 miliardo di euro. Forse costa qualcosa in più dell'Atalanta".