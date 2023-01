L'economista Giudice: "Le regole della Juve diverse da quelle degli altri club, vi spiego"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Alessandro Giudice, analista economico Corriere dello Sport: "Tutte le aziende devono preparare bilanci e ci sono varie tecniche nazionali e internazionali per farlo. Ci possono essere difformità tra quelli nazionali e internazionali. La Juventus, essendo quotata, è obbligata ad utilizzare i principi contabili internazionali che sono un po’ più restrittivi. Ad esempio, il cartellino di un calciatore non può essere scambiato con un altro cartellino senza denaro attribuendo un valore arbitrario. Non c’è alcun dubbio, dunque, che la Juventus abbia violato questa norma. Altri club potrebbero fare questo tipo di scambio: è qui la difformità. Ha ragione chi dice che c’è una regola per la Juventus e una per gli altri, ma non gliel’ha prescritto il medico di quotarsi e quindi essere soggetta a vantaggi e obblighi. Questo è il presupposto che ha mosso i rilievi della Consob. Rischi della Juventus in fatto di giustizia ordinaria? In teoria potrebbero esserci azioni di responsabilità nei confronti dei dirigenti, azionisti che potrebbero muoversi e fare causa, ma sono ipotesi.