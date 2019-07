L'economista Vettosi: "Il Napoli può investire 80-100 mln sul mercato, ma occhio agli ingaggi"

Spendere, ma senza esagerare. Può essere riassunto così il pensiero dell'esperto di economia Fabrizio Vettosi, intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live':

"Con un San Paolo più confortevole, De Laurentiis vuole creare una maggiore attenzione per il club e per il marchio. I ricavi totali del Napoli oscillano tra i 15 ed i 19 milioni e li superano quando c'è una partecipazione di successo alle competizioni europee e la componente maggiore di introiti che si attesta sui 100 milioni di euro, deriva dai diritti tv.

Nel Napoli decidono in pochi, ma quasi sempre bene e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il Napoli può investire tra gli 80 ed i 100 milioni di euro, però, quando prendi alti profili, hanno uno stipendio elevato e il Napoli già supera i 100 milioni considerando lo staff tecnico e siccome i ricavi non sono aumentati, non bisogna esagerare".