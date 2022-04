L'economista Vettosi su caso plusvalenze: "Non c'è colpa specifica del Napoli, altri club invece..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Vettosi, economista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Vettosi, economista: “Plusvalenze? Il caso Napoli è completamente diverso da quello Juve, Genoa e tanti altri, che avevano forte interesse a gonfiare la componente dei propri ricavi, a renderla più appariscente. Se vogliamo riferirci all’aspetto della determinazione dei prezzi, quella è stata una negoziazione. Il Lille ha deciso di vendere Osimhen a un certo prezzo, non valore, che è frutto della negoziazione. Il valore è stabilito con delle metriche teoriche dimostrabili e qui non ne abbiamo perché Transfermarkt dice semplicemente un numero. Il Napoli in quel momento era forte nella negoziazione e il Lille debole. Poi ha deciso di vendergli quattro giocatori e hanno fatto una trattativa libera, indipendente. Secondo me il Napoli non ha una colpa specifica, mentre altri club probabilmente ne avevano”.