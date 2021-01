L'editoriale di Chiariello: "A Udine rivedremo il Napoli di Cagliari! Ma c'è un grosso problema..."

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNuovo: “Che Napoli vedremo ad Udine? Il problema del Napoli è questo: non sai mai che Napoli ti trovi. Vedremo il Napoli di Cagliari o il Napoli visto col Torino? Quale sarà la faccia giusta di questo Napoli double face? Io credo che essendo una trasferta sarà il Napoli visto a Cagliari. Non credo che sia un problema di gruppo, credo che sia un problema più ampio”.