L'editoriale di Chiariello: "Napoli ha sbagliato a non prendere Torreira e Veretout"

Mercato, tanto mercato in questi giorni, sebbene la sessione di gennaio sia lontana ancora un mese. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Amrabat è il profilo più gettonato, riuscirà il Napoli a prenderlo come Jorginho? È un giocatore che ha un ottimo gioco. Ero preoccupato perché non sentivo i giusti nomi: Lobotka. Davvero abbiamo l'anello al naso che ogni tre secondi vengono proposti sempre gli stessi nomi? Il Napoli il corto circuito l'ha avuto quando ha venduto Jorginho e non ha preso Torreira. Il secondo corto circuito quando aveva in pugno Veretout e non l'ha preso. Si parla tanto di Fabian Ruiz, ma in Italia quanto ci sta dando?".