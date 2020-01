L'editoriale di Chiariello: "Non sono nemico di Gattuso, avevo predetto vittorie con Lazio e Juve!"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Ho detto una frase che è diventato un mantra: "Se con la Juventus - che è favoritissima al San Paolo - vedremo il Napoli che abbiamo visto contro la Fiorentina, Gattuso domani stesso deve fare le valige ed andarsene di corsa. Se con la Juve vedremo il Napoli che ha giocato bene a Roma con la Lazio - anche se dovesse uscirne sconfitto - stiamo calmi e tranquilli e stringiamoci attorno alla squadra perché vediamo segnali positivi". Era un discorso a favore di Gattuso, in un editoriale di due domeniche fa dissi "Se questi sono i segnali di un Napoli ritrovato, fidatevi che può vincere contro Lazio e Juventus". Qualcuno esce con il titolo da clickbaiting, questo è stravolgere le informazioni. Qualcuno pensa che io sia stato un nemico di Gattuso, non è così: le fake news le fanno gli altri".