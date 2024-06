L'editoriale di Chiariello: "Ora i soldi ce li abbiamo noi, che orgoglio contro il nord! Chiavelli mi disse..."

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dell'arrivo di Antonio Conte nel suo editoriale

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dell'arrivo di Antonio Conte nel suo editoriale: "Le contraeree mediatiche sono già partite. Prima c'erano i sorrisini ironici "e ADL quando li caccia quei soldi", "vedrete prenderà solo Italiano", "aspetta la Conference per Italiano", ma non è andata così! Poi al nord con generosità sono preoccupati che i 60mln in 3 anni possano sballare i conti come accaduto con Ronaldo alla Juve, ma all'epoca non dissero nulla. La Gazzetta si preoccupa del Napoli, sono contento, "deve stare attento, i conti non tornano", ma scusate in questi mesi gli articoli dell'Inter erano sempre positivi su Zhang, ora arriva il fondo e sono convinti sia un salto in avanti. Sono sempre articoli 'va tutto bene'. Ora si spostano su "quanto durerà?", "due mesi e litigano". Investe 60mln ed è scemo che ci litiga? E Conte non sa già le capacità del Napoli sul mercato? Non hanno parlato del futuro? Smettiamola.

Ma fino a quando lo fanno al nord, mi diverto pure, ma lo si fa anche a Napoli. E' tafazzismo! Ci facciamo del male da soli, non sono la maggioranza per fortuna, ma neanche una sparuta minoranza. Napoli deve fare un salto in avanti, deve capire che ADL al di là delle parole che lasciano sempre perplessi, nei 19 anni da presidente sa quello che fa, se ha capito i suoi errori l'ha dimostrato, ha preso Conte, Oriali, Manna per tempo, i fatti dimostrano la discontinuità rispetto ad un solo uomo al comando. Ero fiducioso perché parlando di media, a margine della riunione, una persona che stimo ed un grande manager Chiavelli mi disse 'abbiamo sbagliato noi quest'anno, ma siamo gente che dagli errori impara', e ADL annuì. Poi il presidente disse tante cose a Palazzo Petrucci, ma va interpretato, e le cose importanti furono 'metteremo uomini in società' e 'faremo un Napoli fortissimo'. Si metterà il pastore ed anche il cane da guardia, mi dissero. A bordocampo per l'ultima Champions Mourinho ha raccontato il segreto del Real Madrid: "La struttura è semplice, presidente Florentino, Sanchez il capo dell'area tecnica, il capo-scouting e l'allenatore, questo è tutto, perciò vincono", non vi ricorda niente una società così snella ed agile? Per 19 anni ADL ha tenuto il Napoli sempre tra i primi, se non primo, ora lasciamoli lavorare. C'è una struttura che funziona, le persone al posto giusto, ma ricordiamo che noi siamo una storia povera di successi e povera di soldi. Il Napoli non ha mai avuto una lira nel passato, nasce e viene ripescata dopo non aver vinto neanche una partita. Un momento di gloria, ma Ascarelli ebreo deve lasciare col fascismo, con Lauro non si è mai lottato per qualcosa, con Fiore un po' di orgoglio con Sivori ed Altafini a fine carriera, Ferlaino la prima cosa dice che ha trovato conti dissestati e 'ciao Zoff, ciao Sala', una squadraccia con Braglia dalla B, Esposito dalla Fiorentina, Clerici vecchio, ma con Vinicio esordiente in A magicamente fanno un triennio magicamente e per caso sfiorano il titolo. Come con Marchesi, ma negli ultimi anni prendono Krol e lottano per lo Scudetto inavvertitamente. Poi basta. E con Maradona il primo e l'ultimo anno dei 7 anni il Napoli fa 8° e vince meno del dovuto e c'erano sempre problemi di soldi. Oggi io vado in una tv del nord col singaro in bocca! I soldi ce li abbiamo noi, voi non siete nessuno! Per la prima volta nella mia vita mi sento ricco, grazie Napoli per aver svoltato e di darmi questo orgoglio napoletano con la buona gestione. Ci possiamo permettere cose che gli altri non possono permettersi, Conte poteva permetterselo solo il Napoli!"