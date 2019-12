L'editoriale di Chiariello: "Rilancio calcio italiano con Napoli, Juve e Atalanta in Champions"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Europa League che dà un'ennesima sentenza. La Lazio ha snobbato un po' la competizione, la Roma poteva vincere il girone, ma ha solo pareggiato una partita da vincere, ma si qualifica comunque. In prima fascia ci sarà l'Inter e anche l'Ajax, eliminate dalla Champions. Noi italiane abbiamo tre squadre in Champions, Juve e Napoli e l'incredibile Atalanta. Per quanto riguarda l'Europa ci riduciamo a Inter e Roma, una presenza importante per verificare il rilancio a livello nazionale. Come Nazionale abbiamo una squadra che Mancini potrebbe guidare a vette e risultati inaspettati. Buon momento per il calcio italiano, da verificare nell'anno nuovo".