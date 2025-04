L'editoriale di Chiariello: "Sento troppo entusiasmo! Inter favorita e spareggio da evitare..."

Nel corso di Radio Crc il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale verso una giornata di campionato molto importante: "Devo andare controcorrente, mi tocca spesso essere in disaccordo. Sento troppo entusiasmo e non ne sono contento, si dà l'Inter per morta ma morta non è, il Napoli come vincitore delle prossime cinque che sono però tutte da giocare. A questo punto tutte le gare si equivalgono, hanno un grado di difficoltà altissimo per usura, infortuni, pressione, per una serie di motivi c'è difficoltà 100 e non esiste che Inter-Roma sia più difficile di Napoli-Torino, sulla carta sì ci può stare, quello che vi pare, ma in campo è tutta un'altra storia e Monza deve essere una lezione, col Napoli a due all'ora, senza dare l'impressione di voler sbranare l'avversario, ma è tutta pressione.

Questa squadra ha vinto lo Scudetto con tanti elementi, ma in maniera facile, non punto a punto, è una situazione nuova, qui chi ha più storia, capacità di gareggiare ad alto livello ha anche più capacità di reggere la pressione. Per me l'Inter resta favorita, se vince il Napoli fa qualcosa di straordinario, la classifica dice che ha il 50% di possibilità di finire allo spareggio, ma complessivamente non lo vedo favorito perché pure allo spareggio si giocherebbe a Milano e lì non vinciamo mai. In 64 partite a San Siro, l'Inter ne ha vinte 40, 18 pareggi e soltanto 6 vittorie del Napoli. 50 gol in 64 gare, neanche uno a partita, loro ce ne hanno fatti 150. In uno spareggio l'Inter sarebbe chiaramente favorita, peraltro in gara secca a Milano. Allo spareggio non bisogna arrivarci. Dobbiamo sperare che l'Inter continui in maniera altalenante, è quella che ha perso più punti in assoluto, 8 volte è stata recuperata. In alcune gare ha fatto l'Inter, ma non ha la ferocia dell'anno scorso ma è normale dopo un anno vinto in carrozza, le tante competizioni, qualche errore di mercato con Taremi che non segna manco per sbaglio. Ci sono possibilità perchè l'Inter non ha fatto l'Inter ed il Napoli ha fatto più delle previsioni, non era l'anti-Inter per eccellenza ma c'era l'Atalanta che ha fallito la stagione, il Milan che non è inferiore nei derby ma ha fatto una marea di errori gestionali e la Juve che è la grande delusione".