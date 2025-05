L’editoriale di Chiariello: “Sono 4 passi… dolomitici! C’è chi grida già alla vittoria, sabato si va a Liverpool!”

A due giorni dalla trasferta di Lecce, Umberto Chiariello ha parlato a Radio Crc in un momento chiave della stagione e del campionato del Napoli: "Conte parla di quattro passi. L’analogia col ciclismo viene facile. Passo Campolongo a Lecce, Passo Pordoi col Genoa, Passo Sella col Parma e Passo Gardena col Cagliari. Il Napoli deve affrontare la sellaronda, i quattro tapponi dolomitici, contrariamente a quello che pensate gridando già alla vittoria vendendo già la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. Il Napoli ha quattro tapponi dolomitici, un percorso di 66km che li collega. Lì sono state scritte pagine di epica del ciclismo. Questo Napoli perde pezzi, ha un grande chimico alla guida. Conte è un grande elettricista, accende la luce, un grande operaio, ma anche un grande chimico e conosce la legge di Lavoisier, la conservazione della massa, con la materia che non può essere distrutta o creata, ma solo trasformata da una forma all’altra.

Pensateci per la difesa del Napoli. Compri 40mln il miglior difensore italiano sotto i 25 anni, hai Rrahmani e Jesus che l’anno scorso si erano persi, Rafa Marin che è un prospetto e non puoi comprare solo 30enni, per 8 mesi scomparso, Buongiorno che ha saltato mezzo campionato, Jesus che è entrato col terrore di chi lo vedeva inaffidabile e come con Spalletti ha fatto molto bene, ora il problema è Rafa Marin ma è entrato bene. Non sappiamo se giocherà lui o sposterà Olivera, ma Conte sa che nulla si crea o distrugge, ma tutto si trasforma. 25 gol subiti in 34 partite, 22 in 33 perché la prima non è da considerare ed in 32 ne ha presi 19 considerando i 3 con l’Atalanta.

Spesso Meret non tocca palla, chi avrebbe scommesse con Rrahmani-Buongiorno e dietro Jesus e Marin il Napoli subisse 25 gol in 34 partite? Nonostante tutti i problemi, c’è una difesa di ferro. I quattro passi però non sono Lecce, Genoa, Parma e Cagliari, partite abbordabili, ma sono 4 tapponi dolomitici! Il Lecce è il Liverpool, il Napoli andrà a giocare a Liverpool. Monza non vi è bastata come lezione? Queste sono le gare più rognose e vanno sbloccate. Con Venezia e Lecce pure furono sbloccate a fatica, queste gare noi non le abbiamo vinte tutte, a Venezia si è pareggiato, col Parma non ne parliamo cosa abbiamo vissuto”.