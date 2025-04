L'editoriale di Chiariello: "Torino, solo 2 ko nelle ultime 10. Ma temo il Napoli di Monza!"

Nel suo editoriale per Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dell'importanza della sfida di domani contro il Torino: "C'è solo il Torino. Lo Scudetto si vince col Torino. Punto. Poi le altre saranno un problema successivo. Poi ci sarà solo il Lecce e così via. Non voglio parlare d'altro che del Torino, squadra ostica anche se condannata all'ignavia del decimo posto con Cairo che ne trae beneficio vendendo i pezzi migliori e Gazzetta, che è una sua creatura, che si è dimenticata di fare un solo titolo su Buongiorno ceduto. Ma a gennaio poi ha preso il deluso Elmas, che non giocava mai, ha fatto subito 4 gol perché il gol ce l'ha, non stravedo, ma è valido, era il 12esimo di Spalletti e contribuì con 6 gol, la propensione al gol è la cosa migliore. E poi Casadei tra i migliori talenti giovani che avrei voluto. Non un fuoriclasse, ma può crescere.

Nelle ultime 10 partite ha perso solo 2 volte, ha vinto con l'Udinese e la lotta al decimo posto l'ha vinta. Non ha nulla da chiedere se non confermare questa posizione. In attacco Adams sta sostituendo Duvan, s'è rivelato un buonissimo giocatore, 10 gol, contribuisce alla manovra, uno sbocco quasi unico, poi segnano solo centrocampisti e lì ci sono giocatori pericolosi come Vlasic oltre a Elmas e Casadei. Ricci poi regista destinato alle grandi. Ma non avrà motivazioni, eppure è un avversario per me ostico, con un portiere che può diventare un ostacolo alto. Ma io ho paura del Napoli, non del Torino. Il Napoli che ho visto nel primo tempo con l'Empoli e poi a Monza mi ha spaventato, sente la pressione in un modo tale da bloccare le gambe. Se non sapessimo di Monza-Napoli e si giocasse con maglie neutre, penseremmo a scapoli-ammogliati senza mordente! Ma era una gara Scudetto, come tutte quelle che mancano, il Napoli si giocava la vita. Conte ha fatto l'impresa nel rimette in piedi il Napoli moribondo, dove va va lui riesce in questo, è il migliore in questo, ed il Napoli è in corsa Scudetto per Conte. Nessuno ci sarebbe riuscito, neanche Italiano. La durezza ed il metodo di Conte non ce l'ha nessuno, e tutti stanno zitti se parla lui.

Poi può non piacere il modo di esternare, l'ego riferito, tutto quello che vi pare, ma io voglio sempre Conte con tutte le problematiche può creare, invece di uno accomodante, piacione, carino alla Pioli o persino Ancelotti, uno grandissimo. Ma il Napoli di Monza mi ha spaventato, a due all'ora, senza grinta, male male male. Poi non sono stato d'accordo, se non dai coraggio all'inizio o al 45' con Raspadori... poi il cambio gli ha dato ragione, ha ragione lui, ma per una volta ho i miei dubbi ma guardo avanti! Non voglio rivedere quell'atteggiamento di Monza! Il Napoli è forte, non mi dite che Raspadori è una soluzione di riserva, è uno importante! Si giochi come volete, a me interessa che il Napoli sia il Napoli, una squadra che ha vinto poco, che punto a punto spesso non ce la fa, ma stavolta ha un valore aggiunto, uno specialista, Antonio Conte. Non voglio più vedere l'atteggiamento di Monza!"