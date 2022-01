L'editoriale di Corbo: "Insigne è apparso determinato e sereno, ha metabolizzato l'addio"

Lorenzo Insigne ritrova il gol, raggiunge Diego Armando Maradona al terzo posto della classifica all-time dei cannonieri azzurri e dà risposte positive dopo tutta la questione legata all'addio. Lo sottolinea anche Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nella sua rubrica 'Il Graffio', sull'edizione online del quotidiano:

"Insigne si concede poi un primo piano tv per indicare lo stemma “N “del club, cucito proprio a sinistra sul petto. Insigne vuol far sapere che il suo cuore batte per questa città, la sua. Tornato in campo dalla panchina dopo la gara salata con il Bologna appare determinato, sereno, allegro. Vale molto. Ha metabolizzato i sospiri della firma con il Toronto, è pronto ad elevare il gioco, il Napoli glielo chiede".