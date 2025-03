L'editoriale di Palmeri: "Conte non è più così sicuro di restare a Napoli, vi spiego i motivi"

vedi letture

"Antonio Conte a Napoli e in una realtà come Napoli ci sta proprio bene. Anche se a onor del vero si è sempre trovato alla grande dovunque è stato, da Bari a ovviamente alla Juventus, e al Chelsea e all’Inter, nonché soprattutto in Nazionale, che ama da morire e dove un giorno tornerà e lo sa anche lui. Ma quello che non si sarebbe aspettato Antonio Conte è di non essere più cosi sicuro di voler rimanere a Napoli, o meglio al Napoli, con la società non con la squadra". A scriverlo è il giornalista Tancredi Palmeri nel suo editoriale per il sito di Sportitalia. Il collega racconta di un Conte dubbio in vista del futuro e ne spiega anche i motivi:

"Perché anche se alla società basterebbe largamente di qualificarsi nella danarosa Champions League, ad Antonio però il concetto di accontentarsi del secondo non sta bene nemmeno quando si siede a tavola. E può anche farsi andare bene in pubblico che qualificarsi all’Europa che conta sia sufficiente per considerare un successo la stagione (e si può anche condividerlo se è accompagnato dal lottare per lo scudetto così come il Napoli ha fatto), ma in privato non può capacitarsi del fatto che di fronte alla possibilità di vincerlo lo scudetto grazie ai risultati ottimi, la società non abbia accompagnato il rendimento con il salto nel mercato di gennaio che avrebbe sicuramente aiutato la fuga per la vittoria.

Ed è per questo che a Conte sono venuti i cattivi pensieri (chi ha detto retro-?). Perché il suo timore, reso in prosa, è: “ma se la società non ha avuto scrupolo a non sentire la necessità di fare lo sforzo decisivo a gennaio quando era la cosa più evidente ed immediata da fare, con uno scudetto da ghermire, ma allora cosa devo aspettarmi quest’estate quando al Napoli il mercato per fare entrambe le competizioni sarà essenziale per competere in maniera accettabile?!”.

[...] Il grande dubbio c’è. Perché nel frattempo la situazione è fluida, e Conte potrebbe essere tentato. I nomi son sempre due: Juventus e Milan. Oddio, personalmente non sono in posizione di poter escludere che non lo sondi anche la Roma, ma ovviamente l’appeal economico di mercato nonché sportivo non dovrebbe mettere in pensiero il Napoli. Mentre invece la Juve non c’è nemmeno bisogno di spiegare perché, e il Milan comunque potrebbe mettere a disposizione un buon livello tecnico e una discreta (non eccelsa) disponibilità di mercato".