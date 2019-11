L'esilarante pagella di Bucchioni: "Ancelotti e ADL voto 4,5, tra un film a luci rosse e il ritiro sul Vesuvio"

Come ogni lunedì, il professor Enzo Bucchioni ha stilato i suoi esilaranti "Pagelloni" per Radio Sportiva: "Sentiamo come la pensa Ancelotti, voto 4,5, che intanto vince il premio alla carriera: "Chi te l’ha fatto fare 2019". De Laurentiis sta pensando a come punire a squadra per l’insubordinazione. Sta organizzando un film a luci rosse con protagonisti proprio i giocatori del Napoli e la Nazionale delle lottatrici di sumo dal titolo: "Non diamogli peso". A questo proposito il Vernacoliere, voto 6,5, ha titolato: "Il Napoli s'ammoscia". Commento di Rocco Siffedi, voto 6: "ma il preparatore atletico non sono io". Marzullo, voto 4,5, si è domandato: "Se sono De Laurentiis e sogno Sarri è meglio non sognare o andare da uno psicoterapeuta?" Buona la seconda. Intanto tutti sono in silenzio stampa e non è possibile conoscere le ragioni dei protagonisti della vicenda. Comunque De Laurentiis sta guardando avanti e il prossimo ritiro estivo sarà organizzato sulle pendici del Vesuvio agli ordini di un guru, i giocatori dovranno camminare sui carboni ardenti prima di ogni allenamento e pronunciare la prima strofa del nuovo inno del Napoli: "Presidente De Laurentiis con due i tu sei il nostro signore e padrone, non avremo altro presidente al di fuori di te". Intanto a Napoli sono state organizzate gite per visitare l'albergo dove i giocatori sarebbero dovuti andare in ritiro, ora è meta di pellegrinaggi. E i ceramisti di San Gregorio Armeno invece della grotta hanno deciso di ambientare la natività nelle stanze del ritiro del Napoli".