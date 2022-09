L'ex Agostini elogia Spalletti: “Il merito è suo se il Napoli funziona pure senza Osimhen”

L'ex Napoli, il "Condor", Massimo Agostini, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

L'ex Napoli, il "Condor", Massimo Agostini, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli funziona pure senza Osimhen. Il merito è sicuramente di Spalletti, è il pilota che guida la macchina. Poi ovviamente tocca ai giocatori fare la differenza in campo. Il Napoli si diverte e propone un bel calcio. Mette in mostra le qualità dei singoli che funzionano benissimo tutte insieme. La sfida con il Milan non sarà semplicissima, è una squadra collaudata tutti i reparti. Il Napoli ha cambiato di più inserendo calciatori giovani. Il rigorista? Non vedo problemi, ci vuole personalità. Zielinski ha sbagliato il primo, poi si è ripresentato e non ha cambiato angolo. Il Napoli ha anche Osimhen e Politano”.