L'ex Altomare: "C'è un giocatore che Conte ha capito appieno e sfrutta al meglio"

Luca Altomare, ex Napoli, è intervenuto al microfono di Radio Marte: “Le motivazioni che il Napoli avrà domenica sono importanti, al di là della sconfitta di ieri dell’Inter. E’ un momento clou del campionato e in questo senso c’è un allenatore che difficilmente farò perdere voglia di combattere ai propri calciatori. Anguissa? Lo vedo rigenerato, diverso, è diventato un centrocampista di spinta, riempie l’area rispetto a come giocava prima. Conte ha letto bene le caratteristiche del calciatore e le sta sfruttando.

Non credo che domenica gli azzurri avranno molte pressioni addosso: ho l’impressione che questi ragazzi pensano solo al lavoro, non guardano la classifica. Conte, poi, vuole solo migliorare i calciatori e per questo lavora sui dettagli. Insomma non c’è distrazione se non per provare a migliorare partita dopo partita. Questo campionato, alla fine e in ogni caso, si deciderà alla fine. Contro l’Udinese il Napoli vorrà riconquistare palla appena possibile, portando tanti uomini nella metà campo avversaria. E poi gli azzurri giocano in casa e avranno di certo una grande spinta dai tifosi”