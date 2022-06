L’ex Altomare scettico: “Bernardeschi e Deulofeu buone pedine, ma i top player sono altri…”

Luca Altomare ex centrocampista del Napoli non ha dubbi sulla linea che il club partenopeo dovrebbe tenere per migliorare ancora

TuttoNapoli.net Luca Altomare ex centrocampista del Napoli non ha dubbi sulla linea che il club partenopeo dovrebbe tenere per migliorare ancora. "Siamo ancora nella fase iniziale di costruzione per la nuova stagione - dice a Tuttomercatoweb.com - ci sono calciatori da accontentare e giocatori che vogliono restare mentre altri che hanno mercato battono cassa. Ma il presidente da quel che ha fatto capire nella recente intervista non si farà problemi se qualcuno dovrà esser ceduto. Parla anche di scudetto De Laurentiis, però i traguardi importanti si raggiungono con calciatori importanti e dovrebbe dunque riconfermare in blocco l'ossatura della squadra aggiungendo qualche altro top player". Bernardeschi e Deulofeu che acquisti sarebbero?

"Buoni ma non quelli che possono far alzare l'asticella al Napoli. Ottimi calciatori, andrebbero a rimpinguare una buona rosa. Ma i top player sono altri".