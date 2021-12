L'ex Amodio: "ADL già dalla C ci parlava di un Napoli grande nel mondo"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Nicolas Amodio, ex centrocampista del Napoli: "Anche qui in Uruguay, nonostante faccia caldo, i casi Covid salgono ogni giorno come in Italia.

Cambiamento del rendimento del Napoli? E’ difficile capire il motivo che una squadra perda dei punti contro avversari inferiori. C’è bisogno della continuità per tutto il campionato. Non è facile vincere 8 partite di fila come all’inizio, ma sarebbe fondamentale avere un rendimento più costante.

Napoli frenato sul mercato dalla mancata Champions? Sicuramente, l’obiettivo principale del Napoli è proprio quello della Champions proprio per le ragioni economiche.

Osimhen o Cavani? Sono due grandissimi giocatori ma da uruguayano dico sicuramente Cavani, ma Osimhen è un animale. Ha grandi qualità, attaccanti come lui non ce ne sono tanti. Può diventare un campione importante e lasciare un segno a Napoli.

Cavani accostato al Napoli ad ogni sessione di mercato? Ogni anno che passava faceva sempre meglio, tutti abbiamo un suo ricordo bellissimo a Napoli. Ma il tempo passa per tutti.

Obiettivo scudetto per il Napoli? Il presidente già dalla Serie C ci parlava di un Napoli grande nel mondo. E oggi il Napoli è vista a livello globale come una squadra molto importante, lui aveva chiarissimo questo obiettivo già dal primo giorno. Poi tutti vogliamo vincere, ma non è una cosa facile”.