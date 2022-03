L’ex arbitro Bergonzi: "Il secondo giallo a Ceccherini è completamente inventato”

"Il Napoli era a centrocampo con Osimhen girato di spalle. Decisione completamente errata da parte del direttore di gara".

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto ex arbitro di calcio e dirigente sportivo, ora club manager dell’Albissola, Mauro Bergonzi.

Sugli episodi di Verona-Napoli: "Il secondo giallo a Ceccherini è completamente inventato. Il cartellino giallo per fallo di mano va dato solo nel caso vada ad interrompere un'azione pericolosa e in quel caso l'azione pericolosa non esisteva. Il Napoli era a centrocampo con Osimhen girato di spalle. Decisione completamente errata da parte del direttore di gara".