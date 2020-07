L'ex arbitro Bergonzi: "La Penna da 7.5. Il rigore per il Milan è netto!"

Al “Maracanà Show” di TMW Radio è intervenuto questa sera l'ex arbitro Mauro Bergonzi che ha commentato l'operato del fischietto La Penna in Napoli-Milan: "Ha arbitrato molto bene, è un ragazzo giovane, poco appariscente ma è molto umile. Non se la tira e si rapporta bene con i giocatori. Vede bene i falli e tira fuori i cartellini in maniera omogenea. Il rigore per il Milan è netto e Rocchi al V.A.R. può solo confermare la decisione dell’arbitro. Per me il voto che si merita è un bel 7,5"