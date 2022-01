L'ex arbitro Bergonzi: "Secondo rigore giusto, il primo lo avrebbero fischiato tanti"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi: "In Napoli-Salernitana il primo rigore rivisto alla moviola non lo fischierei ma a velocità normale, quindi dal campo, in molti lo avrebbero fischiato. Il secondo, invece, a termine di regolamento è corretto. Giusta la decisione di Pairetto".