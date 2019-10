L'ex arbitro Bergonzi si schiera con la Juve: "Quello di De Ligt non è rigore"

L’ex arbitro Mauro Bergonzi, ai microfoni di Radio Marte, commenta così l’episodio che ha coinvolto De Ligt in Juve-Bologna: “Secondo me il pallone viene giocato maldestramente da De Ligt che tocca prima con il piede e poi gli tocca il braccio, sono d’accordo con la decisione presa da Irrati. Non è assolutamente rigore, il regolamento dice che se c’è tentativo di giocata non può esserci la punizione. Irrati forse poteva andare al monitor per dare anche un segnale, ma credo abbia fatto un check con il Var.