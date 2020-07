L'ex arbitro Bonfrisco: "Serie A ai livelli dell'oratorio, stiamo snaturando la vita del campo"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Angelo Bonfrisco, ex arbitro, che ha commentato tutte le ultime riguardo gli episodi arbitrali in Serie A: “Tutta questa situazione che si sta creando è figlia dei sopravventi della TV. Gli atteggiamenti dei giocatori, sono cambiati anche per questo. Loro sanno benissimo che la riproduzione di quel piccolo contatto, porta al rigore. Il problema è che il calcio è voluto andare verso una direzione che ha tanti vantaggi, ma in tutte le cose c'è il rovescio della medaglia. Falli di mano? Sta diventando un videogioco. Stiamo snaturando quella che è la vita di campo, con l'inizio del VAR i calci di rigore sono aumentati e ad oggi, l'involontarietà non esiste più. Siamo arrivati ai livelli dell'oratorio: questa cosa deve far riflettere".