L'ex arbitro Casarin: "Rocchi, manca il secondo giallo a Young"

Paolo Casarin, ex arbitro, ha messo su carta un giudizio sull'operato di Gianluca Rocchi nella semifinale di Coppa Italia, pubblicato sul Corriere della Sera: "Napoli-Inter non ha costretto Rocchi a un particolare impegno, vista anche la grande esperienza. Ma anche lui ha dimostrato qualche inesattezza — il secondo giallo per Young —, ma anche la capacità di ascoltare e approvare il motivo della chiamata di Valeri (Var) che aveva visto meglio di lui l’inesistenza di un rigore per il Napoli a opera di De Vrij".