L'ex arbitro Chiesa: "Doveri ha commesso un errore, ma non ha deciso Juve-Napoli"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale: “In Juventus-Napoli mancano episodi capaci di influenzare la partita, i tifosi azzurri sono nella ragione. Ci sono stati degli errori, ma hanno impattato la partita di Doveri che è stato insufficiente. Il retropassaggio di Olivera era abbastanza evidente e l’arbitro avrebbe dovuto fischiarlo. È eccessivo dire che abbia influenzato la partita, ma manca una punizione a due nell’area del Napoli.

Le recriminazioni della Juventus mi sembrano eccessive e fuori luogo, poi questo non toglie che la direzione di Doveri è stata insufficiente per la sua esperienza. La gara è stata tutto sommato semplice da arbitrare, il ritmo non è stato altissimo. Manca un rosso a Politano? Assolutamente no, il fallo c’era ma era puramente di gioco. Il rigore concesso in Fiorentina-Lazio? L’episodio tra Nuno Tavares e Dodo farà giurisprudenza, speriamo semplicemente non in negativo. È difficile giudicare contatti di questo tipo”.