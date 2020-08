L'ex arbitro De Santis bacchetta ADL: "Ha toppato su Orsato, è un arbitro di alto livello"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo De Santis, ex arbitro, che ha commentato le parole del presidente Aurelio De Laurentiis riguardo l'arbitro Orsato: "Orsato ha arbitrato molto bene durante la finale di Champions League. Il VAR, però, ha cambiato la nostra concezione di giudicare. Ci fossilizziamo sui replay e ci fanno perdere ancor più sicurezza. Questo ci porta all'errore. In Italia, si sbaglia in questo senso: gli arbitri si lasciano influenzare da queste controversie e dall'opinione pubblica. De Laurentiis quando parla di Orsato toppa. Ha sbagliato quell'Inter-Juventus, ma per il resto è un arbitro di alto livello. Oggi vedo i nuovi arbitri che impiegano otto minuti per prendere una decisione in campo, a volte anche sbagliata. Si nascondono dietro al VAR. E l'errore di Orsato in Inter-Juventus è dovuto a questa diversa mentalità: decise per conto suo, senza fare riferimento alla tecnologia. L'AIA ha bisogno di una rifondazione, la fortuna dei nuovi arbitri che il campionato finisce con tre mesi di anticipo da dieci anni, ormai".