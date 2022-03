L’ex arbitro Gavillucci: “C’era rigore per il Torino. Mancata la comunicazione tra arbitro e VAR"

"Il protocollo dà la facoltà all'arbitro di chiedere l'aiuto del VAR. In questo caso evidentemente non ha avuto dubbi".

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex arbitro Claudio Gavillucci intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parla così delle recenti polemiche arbitrali: "Ogni campionato è diverso dall'altro perché cambiano le indicazioni del designatore. Quello di domenica (il fallo di Ranocchia su Belotti, ndr) è calcio di rigore, ma lo sarebbe stato anche lo scorso anno. lo scorso anno così come quest'anno. È mancata la comunicazione tra l'arbitro e il VAR. Guida ha indicato subito la palla, quindi il VAR ha cercato di supportare l'arbitro, quando in realtà avrebbe dovuto dire che il pallone era stato spostato dal colpo che Ranocchia aveva dato a Belotti. Fossi stato l'arbitro a fine partita mi sarei arrabbiato con il VAR, perché gli arbitri vogliono prendere la decisione giusta. Il protocollo dà la facoltà all'arbitro di chiedere l'aiuto del VAR. In questo caso evidentemente non ha avuto dubbi".