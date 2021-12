L'ex arbitro Iannone: "Vi svelo cosa ha detto Massa a Giroud dopo il fuorigioco"

"Il gol del Milan è stato annullato per la partecipazione di Giroud all'azione. Infatti Massa, dopo essere stato richiamato al Var, lo ha spiegato al giocatore ed io, nella mia carriera, ho visto realizzare tante reti da terra". L'ex arbitro di serie A, Antonio Iannone, ha fatto chiarezza sull'episodio che aveva temporaneamente portato al pareggio dei rossoneri intervenendo nella puntata odierna di Club Napoli All News in onda su Teleclub Italia.

"L'assistente di Massa - ha spiegato l'ex fischietto - non aveva alzato la bandierina perché non aveva subito rilevato la punibilità della posizione dell'attaccante del Milan, considerando che le regole sul fuorigioco si sono molto evolute negli ultimi anni. L'arbitro, non ricevendo alcuna segnalazione dal guardalinee, assegna inizialmente il gol. Ma con il Var, dopo ogni rete realizzata, c'è un'analisi minuziosa di tutti i momenti con l'invio di tutti i frame all'arbitro suggerendogli di vedere il video, così come uno zelante e qualificato notaio avoca a sé gli atti per produrre la documentazione richiesta. Il Var, dunque - ha concluso Iannone -, in questa fattispecie-limite, ha superato lo stress test e sono convinto anche che, rendere noto il contenuto del dialogo tra arbitro in campo e Var, possa essere una linea di condotta condivisibile sulla rotta della chiarezza".