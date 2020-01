L'ex arbitro Marelli: "Vi spiego perché il tocco di Cuadrado non è da rigore"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto l'ex arbitro Luca Marelli, per commentare la direzione arbitrale di Napoli-Juve: “La prova di ieri di Mariani è stata superata con riserva: ci sono stati pochi errori qua e là. Ammonizione di Ronaldo, non c'era fallo, il cartellino è per la conseguente reazione. Non so chi ha messo in giro questo paragone tra l'episodio di ieri e quello di Zielinski alla prima giornata, quello di ieri non è calcio di rigore. Non c'è elemento di discussione: il braccio è in posizione naturale, un contatto col pallone totalmente casuale. Non è un episodio da review, l'unico elemento a supporto del calcio di rigore è il tocco, per il resto non c'è nulla. Era un classico esempio di pallone inatteso, non poteva farci niente Cuadrado. Dove ha sbagliato Mariani? Fallo fischiato a Ronaldo, un fuorigioco su Insigne fischiato male e non aver fischiato fallo sulla manata a Mario Rui. Manganiello in Inter-Cagliari? E' andato in confusione negli ultimi 15', dopo il pareggio del Cagliari. Le decisioni non erano sbagliato, si potrebbe discutere sul contatto di Young-Oliva, ma è sicuramente interpretativo. Fallo su Lautaro? No, non c'è proprio niente, è caduto male Lautaro".