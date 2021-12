L'ex arbitro Marelli: "Zapata? Tocco di mano regolare. Non c'è niente neanche su Elmas!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro: "Gli arbitri stanno lavorando molto bene nelle ultime giornate. Bene Mariani in Napoli-Atalanta, il rigore su Elmas non c'è, al massimo non va fischiato fallo in attacco. Promosso a pieni voti, ha diretto una grande partita ed è in forma. Il tocco di mano di Zapata sul primo gol non è da VAR: un anno e mezzo fa c'era una regola diversa, oggi non più. Prima se c'era un tocco di mano anche da parte di chi faceva assist era annullato, oggi viene punito solo il giocatore che segna. Non se l'è aggiustata Zapata, non è un tocco volontario e quindi non è punibile. Tornando alla vicenda di Elmas, come ho detto, bisognava lasciar correre perché non c'è nulla, è stato fischiato un fallo di confusione ma non è un errore evidente.

A Reggio Emilia il VAR non può intervenire, è un episodio borderline e accetto chi vuole il fallo, ma per me non lo era. Poi si può essere in accordo o disaccordo, questo è chiaro. Negli anni scorsi ci si lamentava che erano sempre gli stessi ad arbitrare e oggi ci sono i giovani che giustamente devono essere lanciati, possono sbagliare per carità. Pezzuto in Sassuolo-Napoli ha arbitrato bene per 75 minuti poi nel finale è andato in crisi fisica. Per me i migliori sono Sozza, Ayroldi, occhio a Marcenaro e Colombo. L'esperienza televisiva è faticosa, stressante perché sto facendo in pratica il VAR pubblico".