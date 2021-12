L'ex arbitro Pieri categorico: "Giroud limita la capacità di giocare il pallone dal difendente"

Tiziano Pieri, ex arbitro internazionale e ora opinionista tv, ha parlato alle colonne del Corriere dello Sport in un'intervista dedicata agli ultimi episodi che hanno fatto parlare delle decisioni arbitrali dopo Milan-Napoli e Atalanta-Roma. "(Giroud) limita la capacità di giocare il pallone dal difendente. Con un avversario attaccato come si fa a giocare? Ecco l'interferenza" spiega Pieri in merito all'episodio di San Siro che ha portato all'annullamento del gol di Kessie.

Secondo l'opinionista, è corretta la decisione dell'arbitro che valuta la posizione dell'attaccante rossonero come attiva. E per quanto successo a Bergamo: "La decisione era più semplice. L'unico errore è stato procedurale". Due scelte corrette, quelle arbitrali, ma che hanno fatto parlare. Pieri, però, è convinto che l'uniformità di giudizio sia la strada vincente e questi due casi lo hanno dimostrato. Quindi, conclude l'ex arbitro, "Complimenti a Rocchi!".