L'ex arbitro Russo controcorrente: "Su Politano non è mai rigore! Ferrari usa l'esperienza"

Carmine Russo, ex arbitro della CAN A, ha commentato così la direzione di gara di Sassuolo-Napoli di Marini ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Faccio i complimenti a Marini per la direzione di Sassuolo-Napoli. Concedere tre rigore per uno come lui, che normalmente non arbitra in Serie A, non è semplice. Invece l'ha fatto, dimostrando grande personalità. Rigore su Politano? Ferrari è stato bravo perché ha utilizzato il fisico, l'esperienza e ha avuto la meglio su Politano, non è mai rigore. I rigori fischiati ci stanno tutti, anche l'ultimo su Haraslin arrivato fuori tempo massimo".